國民黨高雄市長提名待整合，被點名是最強人選的黨智庫執行長柯志恩下周一將拜會市議會黨團，引發聯想。柯受訪表示，周一是應高雄市議會國民黨團邀請，以智庫執行長身分去高雄市議會跟黨團市議員做資料交換，是例行業務。

但柯志恩也坦言，周一勢必會針對國民黨高雄市長提名的看法，與黨籍市議員做些互動與討論。但柯強調，對於參選高市長與否，「我現在不可能考慮」，因為學期還沒有結束，現在還在忙學生學位口試等工作，之後的事情等學期結束再說。

談到高雄市長提名人選，柯志恩表示，她仍認為應以在地中生代人選優先，若要空降，也應以民調與高雄市議會國民黨團成員雙重多數支持當作門檻，才能確保該人選是地方期待的稱職母雞。

至於黨主席朱立倫近日是否仍有勸進，柯志恩說，朱還在隔離，近日智庫有視訊會議，在該場會議上討論桃園市長選舉較多，但她當時確實跟朱說高雄市長提名應培養優良在地中生代優先，朱當下僅回應等他隔離結束出來再說。

柯志恩分析，黨中央對高雄市長提名布局，應該下周會比較明朗。但柯重申，外傳朱立倫鎖定名單是想太多，朱又不只有徵詢她，她也不覺得自己是被黨中央鎖定的人選，到現在好像也沒有人跟她好好談。

柯志恩說，現在提名高雄市長確實有點晚，但畢竟高雄還沒完成整合，黨內能整合與凝聚共識比什麼都重要，若黨內整合搞不定，提誰都沒用；且就像國民黨桃園市長參選人張善政最近才慢慢整合地方，高市長現在提名，時間也沒差太多。

至於黨內民調點名柯志恩是高雄市長選舉藍營可能人選中第一名，柯回應，該民調到底怎麼出來的黨中央應有些說法，不是只有孫文學校校長張亞中需要知道這個民調數據怎麼來的，她也很想知道到底是怎樣。