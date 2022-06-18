在國內類戲劇界相當活躍的演員朱九，出身苗栗縣通霄鎮，21歲的周姓繼子因日前友人與另一派青少年因細故糾紛，雙方約定在苑裡鎮苑港漁港談判，爆發群毆衝突，其中1方不敵，由1名少年開車衝撞對手陣營，當場造成周某被撞重傷，經送醫目前昏迷指數只剩2，有生命危險，轄區通霄警分局據報到場，2個小時後逮捕11嫌，經移送苗栗地檢、地院，涉案少年裁定收容，其餘10人請回。

本名朱進新的藝人朱九，出道19年，從拍攝新玫瑰瞳玲眼、藍色蜘蛛網等類戲劇開始，拍過許多劇集，並參與電影大尾鱸鰻等演出，在演藝圈擁有相當知名度。

曾在電影《大尾鱸鰻》飾演角頭老大的演員朱九今（18）在臉書透露，他的兒子2天前遭人開車衝撞後頭骨破裂、中樞神經受損，目前昏迷指數剩2。（翻攝自朱九臉書）

日前，兩派通霄、苑裡地區的青少年，因細故在手機、網路社群中互嗆，雙方約定各派11人，相約16日晚間9點多在苑裡鎮苑港漁港堤坊談判輸贏，朱九21歲周姓繼子也到場相挺友人，兩派人馬一見面就爆發群鬥互毆，其中1方不敵，1名少年見狀竟衝回轎車上，開車猛力朝周某1方衝撞，周某位處最前方，當場被撞成重傷倒地不起，由友人自行開車送往苑裡李綜合醫院急救，隨再轉送台中榮總，昏迷指數由3掉到2，隨時有生命危險。

轄區通霄警分局據報出動快打部隊趕赴現場，撞人1方行兇後立即逃離，躲往苑裡鎮內，警方清查監視器等資料，隨於2個小時後逮捕少年等11嫌，經警詢後，依殺人等罪嫌移送苗栗地院及地檢署，地院裁定涉案少年收容，其餘10人無保請回。

案發後，朱九聞訊趕往醫院探視陪伴繼子，並在臉書上發文公布衝撞畫面，並請大家替繼子集氣祈福，期望愛子能夠撐過這一劫。