新北市長侯友宜今天出席主持啟用儀式。（李奇叡攝）

不少家長假日喜愛帶著小孩前往遊樂場遊玩，位於新北市新店區的陽光運動園區是首選之一。（李奇叡攝）

陽光運動園區重新規畫改造。（高灘處提供／李奇叡新北傳真）

陽光運動園區重新規畫改造。（高灘處提供／李奇叡新北傳真）

陽光運動園區完善的設計讓全家大小能在此同樂。（高灘處提供／李奇叡新北傳真）

不少家長假日喜愛帶著小孩前往遊樂場遊玩，位於新北市新店區的陽光運動園區是首選之一，不過近年遊戲設施因頻繁使用，已經有了歲月痕跡，市府決定著手改建，去年5月動工，歷經一年工程，於近期完工。新北市長侯友宜今天出席主持啟用儀式，也和現場玩水的小朋友開心互動，氣氛十分歡樂。

侯友宜說，市府近年積極打造公園綠地環境，在原有公園的環境改造上也不遺餘力，原先陽光遊樂場的遊具在高頻率使用，老舊又不敷使用，且經常一位難求，因此在新的遊戲場安全法規頒布下，市府重新檢視，以「陽光綠洲」為主題，重新規劃了兒童遊樂場。

陽光運動園區隨著陽光橋2011年啟用至今，占地20公頃，每個假日都能看見大批民眾前往野餐、運動遊玩；此外，河津櫻步道在初春之時更是賞櫻熱點。這次重新規畫改造對當地居民來說是一大福音，遊樂場包含自由闖蕩區、樹鄰遊戲區、沙坑體驗區、綠蔭森活區、綠地野餐區、蝶型水道區六大特色區，完善的設計讓全家大小能在此同樂。

新北市政府高灘地工程管理處代理處長張修銘指出，遊戲場還引入了戲水遊具，並將新店溪的溪流意象融入水道，以友善無障礙路徑串聯水霧、落瀑水盤、噴泉、淋水道、花灑、幫浦、水閘門、綠丘湧泉及戲水潭等設施，讓孩童早上9點至晚上7點能在此體驗9種玩水，十分過癮。