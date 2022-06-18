名嘴周玉蔻昨在政論節目公布一段消防局人員與雙和醫院的通話錄音檔，質疑新北市消防局3月成立的防疫派遣中心是假的，對此，消防局秘書林世明今在疫情說明會上回應，防疫派遣中心是隨著疫情發展滾動調整規模和功能，與119指揮中心在4月17日前是各自獨立運作，因此恩恩案發生時並不影響119的派遣工作。

另針對錄音檔內容提到消防局人員稱衛生局找不到人，林世明說，當日傍晚6時22分，消防局立即聯繫雙和醫院，雙和醫院表示無法收治要聯繫感控，接著消防局就聯繫衛生局，由衛生局聯絡感控安排病床收治，這是一連串的持續連續過程。

衛生局發言人高詩琪補充說明，這一連串的聯繫過程，衛生局接獲消防局通報後，立即積極連絡雙和醫院感控安排專責病床收治。至於4月14日當天，衛生局非沒人，而是同仁都在忙碌中。

高詩琪說，當天新北市確診360人，但居隔人數高達1萬多人，依據當時中央防疫規範，所有確診者必須要經過詳細疫調匡列，接觸者也必須進行相關疫調匡列採檢等一連串行政措施，都需要透過衛生局、衛生所人員以人工方式登錄資料，當時中央法傳系統、Trace 系統速度是非常緩慢繁複，每一個個案、隔者都要透過電話，反覆聯繋多次。

當時衛生局、衛生所每天電話量暴增，強調每一位同仁都在工作崗位上，努力協助每一通民眾來電的需求，「絕對沒有唱空城計。」

此外，本案在發生時，中央疫情中心指揮中陳時中已清楚說明：「沒有延誤送醫」，目前全案已進入司法程序，相信經過司法的調查必能還原真相，請有心政論人士不要再模糊焦點，讓防疫同仁專注堅守工作崗位。