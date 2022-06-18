1名網友《爆廢公社》發文，日前他騎車停紅燈時見到一位騎士背後背包，包包上的跑馬燈字幕寫著「我沒錢，小姐姐請遠離，追尾必嫁」、「剎車片不靈勿靠近，小屁屁嬌嫩，你親上來我換車」等語，提醒民眾小心騎車，文章一出，引起網友們熱烈討論。

騎士背包上跑馬燈寫：「勿太靠近，小屁屁嬌嫩，你親上來我換車」。（圖／翻攝自爆廢公社）

騎士背包上跑馬燈寫：「勿太靠近，小屁屁嬌嫩，你親上來我換車」。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO臉書社團《爆廢公社》發文，他在等紅燈時，見到前方機車騎士的後背包，以逗趣跑馬燈方式寫著：「注意，減速囉，我沒錢，小姐姐請遠離，追尾必嫁，上有老下有小，本人身體還不好，千萬別撞我，保持車距，男人可以沒房沒錢，但是一定要騷，剎車片不靈勿靠近，小屁屁嬌嫩，你親上來我換車」。短短50秒的影片，用來警惕後方用路人減速慢行，小心騎車。

影片曝光後，引起大批網友們爆笑留言：「停紅綠燈，都不嫌久了，還怕時間不夠看不完」、「如果是男生撞上去，嫁嗎」、「他不尷尬，尷尬的是別人」、「要背這個恥度好高」、「要不是停紅燈，看完全部的內容，不知道要跟多久唷」、「害我也想買如果可以改字的話，烏龜請坐公車別上路」、「沒有小姐，只有三寶而已」、「有請關遠光燈的嗎」。

不過也有人認為，購買影片中的背包反而會增加是車禍的機率：「這樣更容易被撞，因為分心了」、「為了看它寫什麼結果忘記煞車」、「這撞上去的機率比沒有背還高」。