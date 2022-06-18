富邦悍將游霆崴17日臨危受命繳出5局失3分好投，他在中午接到上一軍通知時還不知道要先發，在收東西時遇到二軍投手教練余文彬才知道自己要先發，余文彬對著一頭霧水的他說聲「加油」，他也趁著在高鐵上的時間「惡補」。

游霆崴開季時以先發作調整，開季後轉往中繼，本季出賽也多從牛棚出發，僅在二軍有2場先發出賽紀錄。由於羅力突然確診，游霆威擔任「救火隊」，昨天教練團原本認為他只要有3局、失3分表現就算不錯，沒想到一口氣投到5局。

游霆崴還原昨天接到通知的當下，笑著說：「真的是腦筋一片空白，怎麼會在這個時間點上來一軍？」後來就趕快收東西，遇到余文彬時才知道要先發，「我蛤了一聲，他說：『對！加油！』就趕快收東西上來。」

生涯首次碰上這樣的狀況，游霆崴趕快利用搭高鐵的時間「惡補」，「想一些去年先年先發調整的作息、感覺還有策略，一路上就一直想。」能夠投到5局、73球，游霆崴也有點意外，「因為現在幾乎都投中繼，也不知道身體會有什麼反應，能吃幾局就是幾局，盡量投給他們打，減少用球數。」

總教練丘昌榮、投手教練林正豐都給予好評，林正豐今天更是直接給了100分的成績。游霆崴說：「他們都跟我說，我真的投得很好。」不過回到宿舍後也真的累壞，「昨天真的幾乎沒有看手機就睡著了，今天睡醒手臂像被車撞到，真的超痠。」

林正峰表示，接下來游霆崴的角色會比較辛苦，先發、中繼可能都有機會，下周二預計讓范玉禹先發，「游霆崴休息天數也還不夠，就看到時候投手的狀況。」