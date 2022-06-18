汪小菲先前被台灣狗仔葛斯齊連爆3張與其他女子曖昧照片，更暗示還有汪小菲的「後宮秘史」可以分享，但後來急轉彎休戰，近日汪小菲在直播中突然開腔澄清緋聞，直說：「所以你們看到很多都是這個假的東西，P圖的或者是造謠的東西」，稍早葛斯齊親上火線，表示自己雖然不想對號入座，「但汪某您如果失憶，我可以幫忙喚醒記憶，關刀我已擦亮」。

葛斯齊透露這兩天都在忙阿嬤的喪事，昨晚還守靈念經，沒想到今天一早因被大批網友標註姓名，才得知汪某在直播中說出關鍵字「造謠」、「P圖」、「提告」等，更稱無意回應這類的假消息，全交由律師處理，讓在忙辦家人告別式的葛斯齊說：「我全心全意伴隨阿嬤走這最後幾步，心情低落、非常悲傷，但卻被各種與汪某有關的訊息打擾，實在…」。

汪小菲直播稱都是P圖跟不實謠言。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

葛斯齊先前就發誓表示，自己決定封口跟錢無關，絕無拿汪小菲的一分一毫，外界以為雙方已經談和，但汪小菲近日又回應都是P圖，讓葛斯齊動怒回應：「我不做對號入座的事，但汪某您如果失憶，我可以幫忙喚醒記憶，關刀我已擦亮！」

葛斯齊表示關刀已經磨亮。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

對於再次掀起紛擾，葛斯齊更坦言自己無所畏懼，「目前是大批網友喊熱，我覺得沒必要對號入座才禁聲一天，就在剛剛電話響不完，我知道不拔刀對方是不會收斂，但殺雞不用牛刀，只要再敢前進一步，我收到律師函，我會立刻按一下核彈，不用等法院審判！ 不畏犧牲就算敗訴我也甘願」，而汪小菲目前暫無回應。