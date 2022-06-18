竹東警分局前去年曾被三環幫份子以辦喪事的陣頭，慶賀分局長江建忠調職，逮捕涉案嫌犯後發現有漏網之魚，再度針對竹東三環幫展開掃黑專案行動，近日成功拘提逮捕蕭姓、巫姓為首等12名幫派成員，有效打擊不良幫派，以行動展現檢警共同維護治安的決心。

警方指出，去年9月間，竹東分局長江建忠調任交接之際，有幫派份子以喪事陣頭，在分局前方繞行向警方挑釁，引起社會譁然，相關涉案人雖已經法院判決有罪定讞，後發現現場有多名三環幫成員圍觀錄影。

竹東分局與縣警局刑警大隊共組專案小組，在新竹地檢察署檢察官葉子誠指揮下，持續追查幕後指使者，在歷經8個多月調查及搜證後，掌握到蕭姓和巫姓為首的三環幫份子妨害秩序及暴力討債等相關不法事證。

警方本週執行幫派掃黑，兵分多路展開拘提逮捕行動，將舞獅案同夥蕭姓及巫姓主嫌等12人一網打盡，全案依違反組織犯罪條例等罪移請新竹地檢署偵辦。

竹東警分局長林明鋒強調，絕不容許黑幫在本轄滋事，若有公然挑釁，絕對嚴辦到底，另因應年底地方選舉，亦將持續強力掃蕩，淨化選前治安，杜絕任何不法活動，維護民眾安心的生活環境。