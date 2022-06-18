快篩陽性即確診已上路一陣子，不少民眾也習慣有症狀自己在家篩檢通報，但有一位女網友透露，媽媽在家快篩陽性，仔細一看卻發現T線是條超深的黑色，讓她非常驚訝，忍不住發文求助網友這樣是正常的嗎？因為過去都沒看過是黑色的線，對此，不少過來人看了直呼，這牌本來就這樣，確診T線黑爆。

一名女網友昨在Dcard上發文說，媽媽居家快篩陽性，但仔細一看快篩試劑的部分，T線下方竟然呈現黑色的直線，不知道這樣的結果是正常的嗎？因為她之前只有看過綠色與紅色的線，從未看過任何線呈現黑色的。

貼文引起網友討論，不少網友表示很正常，因為這個牌子本來就這樣。「每個廠牌的顏色本來就都不太一樣，只要C線有出來，就代表這個快篩試劑是有效用的」、「這個牌子就是這顏色沒錯喔！當初測出來T線黑到爆，我的CT值15」、「這牌線真的黑到爆」、「這個牌黑色沒錯！我也是一測馬上黑炸，Ct只有10多」。

而快篩試劑T線的顏色先前已被討論過許多次，有網友使用福爾威創的快篩試劑後，發現C線呈現紅色的，但是T線卻是綠色，讓她不知道該怎麼拚讀，不知道是試劑壞掉了，還是本來就是這樣。當時不少網友搖頭直呼，快篩前拜託仔細閱讀說明書，否則驗出來也看不懂豈不是白搭？而這款快篩的T線呈現綠色沒問題，確實是確診了。