國民黨「女戰神」立委陳玉珍近日表態有意爭取黨提名參選高雄市長，她今（18）日在預錄廣播節目上，對於對手現任市長陳其邁諸多批評，她怒嗆，富樂黑心快篩事件，陳其邁卻未為子民挺身而出，「就是不夠格」，高雄需要的不是「溫室裡花朵的領導者」。

陳玉珍昨預錄國民黨高市議員邱于軒主持的廣播節目「與軒政輕鬆」，今天播出。陳玉珍強調自己與高雄的淵源，「我真的是MIK（Made in Kaohsiung）」，母親在高雄懷有她，最後在金門出生，但寒暑假都會回來高雄玩，迄今也有家人也在三民區建工路有房。

陳玉珍也評論對於陳其邁的觀察，她提到，陳其邁非常優秀、認真，也相較於一般人「得天獨厚」、平步青雲，但不否認他很努力，陳市長個性跟她截然不同，他比較屬於溫吞型、比較緩，這樣決斷力比較不足，高雄市政千絲萬縷，面對繁雜事務做決策必須明快 ，但邁執行魄力比較差。

她說，陳其邁的個性無法堅持自己價值，容易陷困境，而她自己則是有原則、往前走， 政治人物尤其領導型人物，如果無法堅持自己信念，像坦克一路荊棘掃遍達到目標，只會被拉扯的話，就不容易為市政成就一番，高雄很可惜，需要的不是溫室裡的花朵領導者。

面對近來富樂黑心快篩爭議，陳玉珍也認為，中央衛福部不嚴謹有錯，陳其邁身為地方執政首長應該勇敢站出來，向中央表達意見，不要因為同黨不敢講，面對地方與中央利益有所衝突時，「你竟然不能為了子民挺身而出，不敢大聲跟中央說出來，就是不夠格！」即便同黨也要為所當為、行所當行，他的考慮太左支右絀、猶豫不決。

邱于軒則提到，自己心中第一人選是陳玉珍，國民黨要從政治政黨變跟人民站在一起，要談跟人民有感的議題，非政治，就是民生議題，國民黨這次在高雄人選非常重要，要清楚來為高雄市政開解方、未來找出路，這次很多市長候選人主動拜訪議會，乾脆就當作「比武擂台招親」。