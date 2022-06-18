本周餐飲職人來用餐。（TVBS提供）

阿緯跟陳零九來老屋用。（TVBS提供）

海裕芬擔任本次的小幫手。（TVBS提供）

TVBS實境節目《來吧！營業中》本周邀請到餐飲界職人當來賓，其中包括陳零九和女友呼呼，以及「餐飲大亨」阿緯。阿緯一踏進「老屋」就大讚：「這裡真的很棒。」甚至特別關心好友鬼鬼（吳映潔）跟楊銘威的工作狀況，第一次看到兩位好友認真工作，感到非常驚訝。

「國民姑姑」海裕芬擔任本次的小幫手，她本身也是料理達人，還出了滷味包，一到廚房就顯得熟門熟路，幫了不少忙。身為《營業中》鐵粉的她，知道餐廳開始營業後，主持群會忙到天黑，也得知鬼鬼超愛「滷雞腳」，特別帶來慰勞辛苦的主持人們。鬼鬼也傳授內場的撇步給海裕芬，就是主廚姚元浩常沉浸在煮飯的時空中，所以跟他講話要走到他旁邊大聲講。

阿緯的港式餐廳在全台共12家分店，炎亞綸趁空檔跟他請教餐廳經營之道。阿緯透露跟廚師相處，最重要的就是「溝通技巧」，他舉例跟廚師間的溝通，除了當下不要打擾到工作，如果廚房內的人有犯錯或是出現問題，會直接跟主廚講，廚房的人就聽老大發號司令，才能建立溝通管道。阿緯也大讚，從第1集收看節目到來餐廳吃飯，「老屋」已經到達一間餐廳的水準了；陳零九也給出高分，「我願意花錢再來吃。」