晶圓代工廠世界(5347)宣布攜手陽明交大工業工程系，共同成立「智能製造與管理實驗室」，為半導體業培養數位轉型人才。雙方17日下午舉行揭牌儀式，由實驗室主持人陽明交大工業工程系教授張永佳、陳勝一，與世界先進資訊科技暨智能管理協理張永政共同揭牌。

世界先進身為特殊積體電路製造服務的領導廠商，多年來投注資源於智能製造與管理。自2020年起，與陽明交大工業工程系進行產學合作，已陸續完成數個有效提升廠內生產管理的決策品質與效率的計畫。

世界先進此次攜手陽明交大工業工程系，共同成立「智能製造與管理實驗室」，將延續長期合作關係，深化近年來緊密合作產生的研究成果，透過數位轉型以提升企業智能化預測與決策的能力。

同時，雙方進行互惠交流，由世界先進產業專家擔任講師，分享半導體製造實務情境與數位轉型課題，搭配陽明交大學者介紹最新的智能製造與管理理論與趨勢，攜手培育兼具理論與實務的台灣半導體製造管理人才，以弭平學用落差。

張永政表示，隨著技術持續創新與多樣少量的產品線特性，半導體產業整個供應鏈的變異仍時時發生。除了解決生產線上的製造變異，也積極找尋在工業4.0時代中的數位轉型模式，持續提升整個生態鏈上的智能預測與決策。

張永政指出，期待藉由與陽明交大工工管系的產學合作，此實驗室將以新的數位智慧力量延續並擴大台灣半導體製造管理的成功經驗與影響力，並培養更多具新式數位管理能力的台灣半導體製造人才。

張永佳則表示，半導體是工業工程專業能發揮效用的產業，有很多系友在半導體產業中擔任重要的職位。此次希望藉由與世界先進合作設立的實驗室，作為產學研間的橋樑，共同為台灣半導體產業的研究發展與人才培育而努力。