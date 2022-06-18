為了推動汐止在地發展，從事社區規畫工作的廖珮璇毅然決然組織其他在地青年，一起組成「返腳咖工作室」，並重整汐止老屋，空間整理、設計、改造全數一手包辦，將老屋整理成共學基地，定期舉辦展覽、工作坊、導覽與讀書會等活動，吸引老中青三代的成員加入，探討關於河流、都市計畫、博物館的話題，成功凝聚地方共識。

廖佩璇表示，因為正職是社區規畫，經常需要到各地工作，由於汐止是她成長的故鄉，為了重新認識這塊土地，她便在2017年投入社區營造工作，陸續申請文化部、市府各項補助，與在地幾位有興趣的青年開始規畫刊物、街道博物館和策展，後續也接受青山國中小、至善汐止Wawa森林兒少社區聚點等單位邀約，開始號召更多人加入。

廖佩璇說，當初開始啟動社區營造計畫時，沒有特別選定地點當作共學基地，但是地方有位大哥非常熱心，將他平時蒐藏老照片、物件的老家，提供給大家作為基地，因此後續返腳咖工作室成員才會將其整理，一方面可以展示汐止的老物、照片，也可以當作辦理活動的空間。

雖然工作室成員都有正職在身，但工作室成員仍然積極挖寶，透過當地耆老帶領，挖掘汐止老街等地點的老屋、人物故事，逐漸完成「街道博物館共學」計畫，成員甚至還做出「來去汐止街仔地圖」。讓民眾可以藉由地圖了解汐止老街故事，為了延續該計畫，共學基地的產生就相當重要。

廖珮璇說，目前工作室有邀請到移居汐止的都市計畫技師、深耕已久的生態工作者擔任講師，每場活動都探討著汐止不同的話題，也吸引了7至80歲的在地民眾參與，這樣的成果也令工作室成員相當感動。

文化局表示，新北市提供社區營造一般性補助計畫，即日起至7月5日止將進行第2梯次徵件，只要年滿20歲就可以提案，最高可領取5萬元補助，詳情可至新北市文化局網站社造專區https：／／www.culture.ntpc.gov.tw／或「新北市社區營造中心」臉書粉絲專頁查詢。