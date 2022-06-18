住宅火災警報器預防火災功效大，雲林縣3年前縣長張麗善上任前，全縣裝設率僅17％，張上任後積極尋求企業贊助購買，優先安裝弱勢家庭、高風險建築物住家，今年即將完成百分百裝設率，全縣17萬7000多戶至少裝設1顆，全台進步幅度最大。

今年（2022年）因住警器成功呼叫而阻止火災憾事已有11件，去年有18件；消防局長林文山表示，這3年來因住警器作動，已使50個家庭免於遭受火災。

縣長張麗善說，1位女鄉親告訴她，自己開瓦斯爐煮食物忘了，跑到屋外和鄰居聊天，忽然聽見周邊傳出不明警報聲「發生火災」，乍聽還以為鄰居家發生火災，仔細聽才發現是自家，趕緊奔回滅火。

雲林縣2018年住警器裝設率僅17％是全台最低，縣長張麗善上任後鼓勵企業捐贈住警器，前後獲1000萬元經費，優先提供身心障礙者、獨居長者、65歲以上長者、孕婦、低收入戶、中低收入戶等弱勢族群裝設。

接著開放30年以上老舊建築物、狹小巷弄地區建築物、曾發生火災的居家、木造建築物、鐵皮屋住宅、住宅式宮廟、資源回收用途住宅免費裝設，目標是全縣17萬7000戶至少都裝設一顆。

林文山表示，高雄市去年10月發生城中城大樓火災，各縣市消防局搶購住警器，雲林縣剩8％遲遲無法完成，最近終於採購到了，近期就會到貨，未裝的1萬多戶很快就會裝好。

林文山說，裝設住警器很簡單，只要撕掉住警器的背膠，以吸馬桶的吸盤撐到天花板黏貼就行，仍會發動義消、志工防火宣導隊到府安裝。

雲林縣消防局統計，住宅火警占全縣火災件數3至4成，2018年全縣出動救災次數2600多件，到去年已降至700件。