松山分局宣導閃亮穿搭，提醒長者交通安全觀念。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警局統計，今年1至4月北市交通事故行人死傷人數728人，與去年同期相較減少21人，年齡層以65歲以上高齡者占34.89％最高，與去年同期相較高齡者死傷人數減少17人，顯示行人交通事故發生情形已略有改善。

其中，松山區交通事故高齡者死傷人數22人，發生時段以上午「9時至11時」最多、「11時至13時」、「17時至19時」、「21時至23時」次之；死傷肇因以「未依標誌、標線、號誌或手勢指揮穿越道路」最多、「未依規定行走行人設施」、「穿越道路未注意左右來車」次之。

松山分局表示，因長輩們常有早起出門運動、買菜，或晚餐後出門散步的習慣，在天色昏暗視線不佳，且偏好穿著深色衣物情況下，較容易發生交通事故。所以分局特別拍攝衣著「閃、亮穿搭」教學影片，指導長輩們穿著明亮衣物、搭配亮色配件等，提高自身安全係數，並利用臉書、LINE群組等多元管道推播，宣導高齡者提升交安觀念。

松山分局呼籲長輩們，除持續防疫外，如需外出於道路行走時，應注意緊靠路側並遵守行人號誌，不可任意橫越道路，同時應注意左右來車動向，輔以「閃、亮穿搭」，讓自己更容易被駕駛人看見，以降低交通事故發生。