台灣女優吳夢夢日前接受BBC專訪，被冠上「台灣第1女優」頭銜，不過謎片導演圤智雨導演表示按經驗來看，女優娃娃(翁雨澄)略勝一籌，才擔得起此殊榮，沒想到娃娃日前突然發文控訴，苦心經營的內容遭吳夢夢施壓後，被迫在某影音平台下架，不禁無奈表示：「我的存在為什麼在妳心中是這麼刺眼的存在」。

娃娃(翁雨澄)表示經營的葵心娛樂，遭吳夢夢施壓之後，被迫在影音平台下架，得知消息後從錯愕、驚訝到失望難過，畢竟吳夢夢在自己心中，一直都是善良的形象，更不解的是從來沒有公開攻擊過對方，只是因為「誰才是台灣第一女優」這篇文章，就讓吳夢夢無法接受她的存在，揚言要進行封殺，不禁無奈表示：「我的存在為什麼在妳心中是這麼刺眼的存在」，更強調「台灣第一女優，我不是自封的」。

女優娃娃控遭吳夢夢施壓，導致作品在影音平台被下架。(翁雨澄臉書)

娃娃表示曾看見吳夢夢在圤導演貼文留言認同她的努力，未料私下卻跟影音平台施壓「有娃娃就沒有吳夢夢」，讓她不解質問：「這就是妳身為台灣第一女優所擁有的氣度與風範嗎」，接著喊話吳夢夢：「我從來沒有擋妳財路，我原本就存在在這裡，我不知道妳現在在麻豆變多尊貴，但請妳讓葵心娛樂重新在麻豆傳媒上架」。

此外，娃娃更爆料與麻豆傳媒通話後，確定是吳夢夢施壓麻豆下架葵心，更強調握有對話的錄音檔，這也讓粉絲為她抱不平：「見不得人家好，不用實力拼贏，只會用骯髒手段」、「對方本來就是這類型，只是現在才暴露本性」、「小雞腸度的度量，怎麼有臉自嗨是第一女優」。