宜蘭縣今天（18日）新增963人確診，並新增5名死亡個案，年齡介於73歲至96歲之間，縣府指出，實施暫停實體課程和施打疫苗措施後，5歲至17歲染疫人數逐漸獲得控制，縣長林姿妙表示，7月起縣府已規畫專屬兒童和青少年的疫苗快打站，請家長盡快帶孩子接種疫苗。

衛生局表示，今天新增5名死亡個案，年齡介於73歲至96歲之間，分別為2名男性、3名女性，其中1人未施打疫苗、1人打1劑、1人打2劑、2人打3劑；5人分別於5月22日至6月14日期間確診，不幸病逝。

縣府統計，目前死亡確診個案為116人，其中80歲以上長者80人，44人是住宿式長照機構的住民；116人中有43人未施打疫苗、14人打1劑、15人打2劑、43人打3劑，另有1人打滿4劑，有57人在確診3日內不幸往生。

衛生局針對確診人數進行分析，發現縣內5歲至17歲孩子，在5月22日至6月18日的確診情況，在縣府實施「暫停實體課程」和「施打疫苗」措施後，染疫人數逐漸獲得控制。縣府表示，即使本周學生已回學校進行實體課程，但由於學校持續落實防疫作為，疫情仍在可控範圍中，請家長不必過度擔心。