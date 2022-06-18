英國記者與嚮導在亞馬遜森林失蹤，巴西聯邦警察17日證實，尋獲的其中一具人類遺骸經法醫鑑定證實為菲力普斯。繼聯合國譴責巴西對環保人士、原住民的攻擊和威脅「持續存在」，美國國務院17日要求「究責」，將凶手「繩之以法」，美巴關係顯然難因兩國元首「破冰」獲得緩解。

英國記者菲力普斯（Dom Phillips）與巴西原住民專家白瑞拉（Bruno Pereira）本月5日在鄰近秘魯和哥倫比亞邊界的偏遠地區野豬谷失蹤，巴西警方本周稍早在坦承殺害兩人的漁民阿馬里多．奧里維拉（Amarildo da Costa Oliveira）帶領下，於叢林中的埋屍地點找到兩具人類遺骸，目前還在確定死因；而另一具遺骸尚在進行分析，據信屬於白瑞拉。

警方表示，調查顯示涉案者不只有阿馬里多．奧里維拉和其兄弟奧塞尼．奧里維拉（Oseney da Costa Oliveira），他們目前正在尋找名為達席瓦（Jeferson da Silva Lima）的第3名嫌疑人，法院已簽發逮捕令。調查也指出，凶手應為單獨犯案，背後並無首腦或組織。

奧利維拉兄弟的犯罪動機尚不明確，警方懷疑與該區非法捕魚活動有關。野豬谷是巴西第二大原住民領地，販毒、盜竊木材和非法採礦猖獗。菲力普斯長期在英國《衛報》和美國《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《金融時報》等國際媒體發表文章，他失蹤前正為撰寫有關亞馬遜永續發展的書取材。白瑞拉是國家原住民基金會（Funai）工作人員，致力於環境維護，屢受非法伐木者、採礦者和漁民的威脅。

聯合國譴責巴西存在「殘酷的暴力行徑」，人權辦公室發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）16日說，環保人士和原住民在巴西持續受到攻擊和威脅，政府應加強相關保護行動。

美國國務院發言人普萊斯（Edward Price）17日要求「究責並繩之以法」。他在推特發文慰問家屬，指菲力普斯和白瑞拉因支持雨林保護和原民權益遇害，「我們必須加倍努力守護環境保護者和記者」。

外界批評巴西政府調查進度緩慢，但巴西總統波索納洛日前聲稱，菲力普斯因為在當地的報導而「不受歡迎」，「很多人不喜歡他，他應該更加小心」，還說菲力普斯「在體能和武器沒有充分準備就出發，非常莽撞」。

諷刺的是，波索納洛上周才在美洲高峰會演說，為聯邦政府保護亞馬遜雨林的行動辯護，指世界上沒有一個國家擁有像巴西如此完善、嚴謹的「森林法」，巴西堪為全球表率。

美國總統拜登上周首會波索納洛，試圖修補美巴關係，如今美方加入譴責行列，恐讓巴方心結難解。尤其隨著巴西大選將至，華盛頓不滿波索納洛對巴西選舉制度的攻擊愈來愈多，認為他的言行與前美國總統川普如出一轍。

兩國元首會晤後第2天，國務院另一發言人羅薩雷斯（Kristina Rosales）表示，拜登明確告訴波索納洛：「美國不容忍也不接受，地方的選舉制度受到干預。」