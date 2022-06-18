女星米可白5月19日快篩陽性確診，當時正在台南拍時代劇《牛車來去》的她，緊急搭防疫計程車回台北隔離，所幸米可白經休養後已康復，並在日前重返劇組拍戲，近日接下美體品牌的代言，秀出火辣好身材，今（18日）更新一張只穿內衣褲的照片，讓不少網友驚呼：「好瘦好美！」

米可白過去是幼幼台的主持人，舊藝名是「葡萄姐姐」，活潑陽光形象深入人心，離開幼幼台後她在綜藝圈和戲劇圈努力耕耘，螢幕形象多較為保守樸素，今她在Instagram發文，透露之前合作的品牌問能不能請她拍目前的體態，廠商需要放照片做後製宣傳，敬業的米可白有求必應，立刻拍了一張，不過她也語帶擔憂：「我拍了這張～應該不會被打槍吧！」她也用標籤表達目前的心境，很喜歡現在健康美的自己。

很少在鏡頭前脫衣的米可白，照片中只穿著黑色內衣褲，四肢看起來非常纖細，腰間隱約能看到肋骨的線條，膚色呈現健康美，她對著鏡頭露出自信笑容，低胸深V的設計讓事業線超集中，渾圓半球成了照片中的亮點，證明健康身材也能很火辣。

網友紛紛留言「太瘦了，我要餵胖你一點」、「正翻了~好身材」、「很瘦又結實，水尬」、「正翻了」、「模特兒身材」，雖然目前瘦了很多，米可白透露自己飲食上還是照吃不忌口，拍戲的時候一定要吃很多，不能餓到。她曬出食物照，桌上有一盒臭豆腐，一碗麵還有一包餅乾跟木瓜牛奶，不用節食也能維持好身材，令不少人羨慕。