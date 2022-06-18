台東縣政府辦理「自然醒慢活祭」，近百位民眾18日在加路蘭海邊迎著晨曦做瑜珈，舒展筋骨，放鬆大腦。（莊哲權攝）

台東縣政府辦理「自然醒慢活祭」，近百位民眾18日在加路蘭海邊迎著晨曦做瑜珈，舒展筋骨，放鬆大腦。（莊哲權攝）

台東縣政府辦理「自然醒慢活祭」，近百位民眾18日在加路蘭海邊迎著晨曦做瑜珈，舒展筋骨，放鬆大腦。（莊哲權攝）

台東縣政府辦理「自然醒慢活祭」，近百位民眾18日在加路蘭海邊迎著晨曦做瑜珈，舒展筋骨，放鬆大腦。（莊哲權攝）

台東縣政府辦理「自然醒慢活祭」，近百位民眾18日在加路蘭海邊迎著晨曦做瑜珈，舒展筋骨，放鬆大腦。（莊哲權攝）

台東縣政府辦理「自然醒慢活祭」，近百位民眾18日在加路蘭海邊迎著晨曦做瑜珈，舒展筋骨，放鬆大腦。（莊哲權攝）

台東縣政府辦理「自然醒慢活祭」，近百位民眾18日在加路蘭海邊迎著晨曦做瑜珈，舒展筋骨，放鬆大腦。（莊哲權攝）

在晨曦中自然甦醒 台東百人瑜珈洗滌身心靈

台東縣政府辦理「日出海洋、晨曦瑜珈」，今天清晨在加路蘭遊憩區登場，百近人在晨曦中隨著音樂舒展筋骨，讓腦袋放鬆；社會處表示，今年還有38場活動，邀請有興趣的民眾到台東，喚醒身心靈潛在的療癒力。

朝陽從海平面冉冉升起，台東加路蘭遊憩區海邊，近百位參加「日出海洋、晨曦瑜珈」的民眾，在專業瑜珈老師林逸屏及于新蓓帶領下，隨著音樂伸展肢體、靜心冥想，聆聽著在太平洋的風及浪潮拍打聲，身心靈有如被大海洗滌般，消除生活中的緊張與疲勞。

廖姓學員表示，活動課程除了瑜珈、冥想、芳療，更重要的是在台東的山水景色中，讓心靈放鬆，讓自己慢下來、紓緩忙碌工作壓力，真的很療癒。1年多前從高雄移居台東的瑜珈老師April說，在大山大海的台東做瑜珈，感覺非常舒服。

縣長饒慶鈴說，台東的天然環境與獨有的慢生活，是最適合身心靈療癒的城市，縣府透過不同季節主題規畫療癒課程，帶領民眾進行沉浸式體驗，像是在海灘做瑜珈、到茶園飲茶舞蹈、到森林聽樂禪行等，並規畫療癒工作坊、紓壓演出、身心靈講座、心靈市集等多元體驗，為全國民眾的心靈充電。

社會處長陳淑蘭指出，「自然醒慢活祭」是全國第1個以「身心靈休閒美學」概念為訴求的年度大型活動，今天在加路蘭遊憩區舉行夏季號首場活動「日出海洋 晨曦瑜珈」，強調「肢體療癒」，以舞蹈、瑜珈、伸展、聲音圈等肢體開展作為療癒主軸，今年還有38場活動，歡迎有興趣的民眾來台東放鬆心情。