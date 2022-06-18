尖石老鷹溪步道平緩，前段有點上坡，沿途都很好走。（羅浚濱攝）

新竹縣政府6月底將推出12條以動物為名的步道登山集章活動，在尖石鄉的青蛙石天空步道、馬胎古道及老鷹溪步道有豐富自然生態，還能欣賞溪谷及瀑布等秘境美景，是老少咸宜的入門級步道，縣長楊文科邀民眾來趟森林小旅行，暫離都市紛擾，上山漫步去！

楊文科表示，尖石鄉擁有許多自然景觀資源，除了爆紅的司馬庫斯巨木群步道，還有許多秘境步道值得一遊，縣府與鄉公所共同打造優質觀光環境，預計6月24日推出「2022森遊竹縣 皮皮獅同樂會」登山集章活動，邀請民眾來竹縣漫遊！

「老鷹溪步道」在尖石後山玉峰國小旁，行車從內灣老街往玉峰村，行經縣道120和竹60，抵達鄰近玉峰國小的老鷹溪步道入口處，走步道前段有點上坡，至瀑布終點約1.5公里，40分鐘可來回，途經水牛池、先民取水道、觀魚亭、老鷹石、魯鰻溝及裡埔瀑布，入夏後都吸引不少民眾來打卡、戲水，幸運的話還可以看到天空老鷹盤旋。

在那羅部落「青蛙石天空步道」分成觀石、彩虹橋及野趣等3大步道，入口在竹60線5k處，進入後走在木棧道上，可以看到峭壁上湍急的瀑布奔流而下，步道盡頭是透明的天空步道彩虹橋，可欣賞青蛙石飛瀑，絕美那羅溪谷是賽德克巴萊拍攝場景之一。遊客可至那羅市部落市集內購票，搭乘接駁車前往園區入口。

在義興村的「馬胎古道」，是過去泰雅族馬胎部落對外唯一聯繫道路，從義興大橋南端竹59鄉道進入，嘉興國小義興分校附近終點，全長2.5公里，可以看到豐富的自然生態，有地標級的百年茄苳樹、老吊橋及早年灌溉水圳遺跡等來回2個半小時，屬中低難度步道，適合親子共遊。