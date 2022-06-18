柯文哲上任以來推薦的富邦獨董名單。（摘自簡舒培臉書）

柯文哲上任以來推薦的富邦獨董名單。（摘自簡舒培臉書）

民進黨與民眾黨富邦獨董人選。（摘自簡舒培臉書）

台北市議員簡舒培日前批評市長柯文哲酬庸民眾黨員擔任富邦金控獨董，柯文哲辯稱過去都是民進黨的人當富邦獨董。簡舒培再揭露，柯上任至今共推薦18位富邦獨董，只有3人具民進黨黨籍，且有金融專業背景，痛批柯轉移焦點。北市府強調，柯任內推薦的獨立董事，只看專業、不看政黨顏色。

簡舒培日前質詢時提到，柯文哲任內富邦獨董就增加4名民眾黨黨員，4人學經歷都不符合中央規定的獨董資格。柯文哲當時反嗆，國營事業民進黨新潮流更多、「沒有民眾黨之前，都是民進黨黨員在當的啦」。

簡舒培說，柯文哲在2014年至2018年推薦10位、第二任2018年迄今推薦8位獨董，其中只有3人有民進黨黨籍，僅占16％，分別為張景森、陳錦稷、吳榮義。

簡舒培說明，張景森為台灣大學土木工程研究所博士，經歷包含台灣亞太發展基金會董事、行政院經濟建設委員會副主任委員；陳錦稷學歷為淡江大學產業經濟學系商學博士，經歷則有中華民國期貨業商業同業公會顧問；吳榮義為比利時魯汶大學經濟學博士、曾任行政院副院長、台灣期貨交易所董事長。

簡舒培表示，柯文哲第一任期推薦周鐘麒，身份為民眾黨中央委員、裕隆汽車、佳格食品、裕融企業獨董，第二任推薦民眾黨中評委、傳播學教授賴祥蔚，及2位民眾黨不分區立委候選人，包含行政院天使計畫生醫與醫療組審議委員孫智麗與中華民國仲裁協會仲裁人端木正。

簡舒培痛批，第一任期的名單即使是民進黨籍也具有金融專業背景，炮轟民眾黨4個黨員有何過人之處可擔任富邦獨董，柯文哲若真想要澄清民眾黨沒有寄生富邦，為何不敢說明，而是瞎扯「國營事業都是新潮流」來轉移焦點。

此外，民進黨台北市議員梁文傑也發文要求財政局說明獨董適格性問題，財政局回函稱市府於4月辦理推薦富邦獨董遴選會議，3人均符合資格或工作經驗，候選人資格多元，經遴選評分最高為賴祥蔚。

梁文傑痛批，「遴選會議」組成包含市長、副市長、秘書長、輪值之副秘書長與一級機關首長及主責機關首長等7人，從市長以下，每個人都是奉市長指令辦事的，會議可說是脫褲子放屁、多此一舉，「直接說市長任命到底是有多難？」

北市府副發言人魏佑任回應，所有柯文哲任內推薦的獨立董事，只看專業、不看政黨顏色，人選資格也都符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法。

魏佑任說，北市府推薦獨立董事人選予富邦金控，並經公司董事會同意後提股東會以投票表決選任，股東會已通過北市府推薦人選，獨立董事將向全體股東負責、執行業務上保持獨立性，相信每一位獨董都會在崗位上為公司治理做出貢獻。