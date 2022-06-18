北市萬華區西門國小18日接種莫德納與BNT兒童疫苗，不少學童們神情自若地接受施打，還有小朋友和同儕們有說有笑。（姚志平攝）

北市18日新增3463例本土病例，截至17日統計，確診者居家照護人數2萬1678人，管理中居家隔離人數3425人。北市衛生局表示，於景美國小、西門國小、內湖國小及文化國小開設的4處兒童疫苗接種站，截至18日中午12時，合計接種2461人。

衛生局表示，衛生局與教育局合作於6月18日及25日，連兩周六分別於景美國小、西門國小、內湖國小及文化國小開設4處兒童疫苗接種站，提供5至11歲兒童BNT疫苗第1劑、6至11歲莫德納疫苗第1、2劑接種，截至18日中午12時，4處兒童疫苗接種站合計接種2461人。

衛生局說明，北市第16期新冠肺炎COVID-19疫苗接種登記系統，預約接種數為2萬1851人，將於6月20日至26日提供接種服務，請民眾依預約時間前往。此外，北市將於6月23日至7月2日安排國小校園集中接種，提供兒童BNT、兒童莫德納，以及滿12歲BNT的第1劑、第2劑接種服務，就讀北市國小學童都可以向就讀學校登記。

衛生局提醒，「數位新冠病毒健康證明」系統新增「補填同住親友及下載居隔書證明」功能，如民眾於5月1日至5月25日期間確診，且曾使用自主回報疫調系統，可至PBBS平台(http：／／pbbs.cdc.gov.tw)修補同住親友資料，平台預計於6月20日下架，有申請證明或修改資料需求的民眾要把握時間。