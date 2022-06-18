竹北市新月沙灘牽罟文化祭，小朋友高興展示捕到的「水針」等魚。（羅浚濱攝）

「快點用力拉！不然魚都跑掉了！」竹北市新月沙灘18日聚集來自各地的2百多位大小朋友，參加「竹北市牽罟文化祭」，大家合力拉繩將在200米遠的漁網拉上岸，體驗傳統牽罟捕魚的方式，小朋友看到網中捕獲「水針」等魚類都興奮尖叫「有魚！有魚！真的抓到了！」

竹北市長何淦銘說，牽罟又稱「曳地網」，是當地崇義里漁民使用的傳統漁撈方法，希望透過民眾親身參與牽罟，讓老一輩的牽罟技術傳承下去，今年活動並聚集多項有趣的體驗活動，刻畫當年漁村的生活寫照，讓爸爸、媽媽帶著孩子度過不一樣的週末。

漁船將大型漁網放到距岸約200公尺的海中後，在地耆老吹響海螺，200多位大小朋友戴上麻手套，在沙灘上分成2排人龍，合力拉繩收網，小朋友都感到很有趣說像「拔河」，有的直說「怎麼還拔不完？」約15分鐘後，現場工作人員高喊「看到網子了！快點用力拉！不然魚都跑掉了！」

在大型漁網收上岸後，參與民眾都體驗到討海人捕魚拉網的辛勞，網內捕到的魚雖不多，但小朋友都尖叫「有魚！這裡也有，真的捕到了！」漁民說捕到的多為「水針」，也提醒小朋友有一種魚身上有毒，手不能去碰！

大小朋友高興與捕到的漁貨拍照時，有數位漁民直說，3月魚比較多，6月沒什麼魚，牽罟應該在3月舉辦才對！參選竹北市長的的立委林為洲表示，這是很好的建議！

竹北市牽罟文化祭活動現場安排趣味闖關和手作DIY體驗活動，讓民眾建立保護海洋及愛護環境的理念，竹北市公所並準備古早味牽罟飯，讓參與牽罟的民眾品嘗道地的鐵盒菜餚，嘗到過去漁家人的懷念滋味。