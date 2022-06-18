國民黨「女戰神」立委陳玉珍今（18）日在預錄廣播節目上，侃侃而談當年的「夾手事件」。她自嘲，「夾手他人」、「見縫插針」這兩個成語為她而創，唯有經過萬箭穿心的攻擊，才能練就金剛不壞；她也比喻，高雄市長陳其邁也曾戴安全帽在立院抗議，但自己就不會叫他是「機車邁」。

陳玉珍有意爭取黨提名參選高雄市長，連日來槓上陳其邁，火力全開，開嗆陳其邁是「溫室裡的花朵」。陳其邁今則未正面回應，僅稱曾議長很辛苦，都要忙著接見一些參選人，等國民黨人選正式出爐之後再來評論，這樣會比較好一點。

陳玉珍今在國民黨高市議員邱于軒主持的廣播節目「與軒政輕鬆」，面對當年「夾手事件」，她再度還原並用高EQ回應。她表示，之前夾到手事情，自己有專屬成語「見縫插珍」、「夾手他人」，回金門後還有朋友虧她新聞一直播，讓她賺了「1億廣告費」。

陳玉珍回憶，當時是因我國駐日外交官輕生，她去外交部抗議，因為換氣過度送醫，但網路上蜂擁而來嘲諷，經過這件事情後，她非常正面看待攻擊，唯有經過萬箭穿心的攻擊，才能練就金剛不壞，「敵人願意攻擊你，是覺得你是重要的，不然根本不在乎你」。

陳玉珍也用手機秀出照片指出，過去陳其邁擔任立委時，曾戴安全帽到立院抗議，「難道也要說他是機車邁嗎？」，她強調不會只從動作評論一個人，而要看他為了什麼事情抗議，不該人云亦云去評論，而是要了解其背後存在的原因。

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