全球最大對沖基金「橋水」狂砸67 億美元做空歐洲股票，其中，荷蘭半導體設備商艾司摩爾（ASML）空單金額達10億美元（約台幣290億）居首位，該公司極紫外光（EUV）機台供應台積電、三星等晶圓代工大廠，在全球經濟可能陷入衰退，半導體產業出現雜因之際，艾司摩爾遭市場大鱷鎖定放空，投資人應留意骨牌效應。

路透報導，據研究機構Breakout Point統計，橋水公開資料顯示，本周至目前為止，橋水已放空21家歐洲企業，金額高達67億美元（約台幣1992億元），涵蓋金融、能源等產業領域。其中空單金額最高為半導體設備龍頭艾司摩爾、押注10億美元，其次是能源業TotalEnergies SE押空7.05億美元，製藥商Sanofi SA空單金額6.46億美元。看來橋水對歐洲市場看法悲觀。

據歐洲法令規定，投資機構若放空某檔股票股數超過0.5%，相關資訊必須對外披露，而做空倉位較小則不必，這意味著，橋水做空歐洲股票的部位可能更大。

分析指出，做空股票也是橋水基金有效的策略之一，2018年押空歐洲股市140億美元，其中包括ASML；2018年也做空歐股220億美元，引起外界關注。

據了解，橋水4月運用一籃子信用衍生性商品做空歐美公司債。橋水共同投資長Greg Jensen受訪時表示，選擇做空歐美公司債，是因為通膨將比聯準會（Fed）預期還要久，迫使Fed加快升息步伐。