依指揮中心公布，基隆市18日新增確診663例。基隆市長林右昌表示，基隆已經連續兩天在本島各縣市排名第二低，新冠專責病房的空床率也都維持5成以上，證實基隆疫情持續收斂。林右昌呼籲，市府接下來安排長者及學童集中施打疫苗，請符合資格者踴躍出來施打疫苗。

基隆市18日新增663例確診，其中外縣市通報111例，佔16.74％；新增確診者中，女性有345人、男性318人，以年齡層區分，新增確診中以25-34歲最多，有124人、占18.70％，45-54歲次之，有100人、占15.08％。至於75歲以上的長者有29人、65-74歲有50人、6歲以下有53人。

基隆市目前新冠專責病房總計有237床，目前已收治118人、空床119床，空床率50.2％；各大醫療院所中，基隆長庚醫院收治重症54名、中症15名、輕症23名；部立基隆醫院收治重症2名、中症12名、輕症9名；三總基隆分院收治中症1名、輕症1名；礦工醫院收治輕症1名。