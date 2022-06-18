統一獅17日可說是「賠了夫人又折兵」，不僅以4比5被對手「說再見」、吞下2連敗，賽中還折損2名大將，總教練林岳平表示，羅昂今天下二軍，陳傑憲今天休息、正赴醫院檢查，由於少了陳傑憲獅隊此役打線也做出較大更動，「沒辦法梅花二都沒了，算是重新洗牌，該休息的就休息。」

陳傑憲昨天在3局敲出陽春炮，6局再打出二壘安打，趁著胡金龍的高飛球攻佔三壘，高國慶敲出游擊滾地球，陳傑憲試圖衝回本壘，但在本壘前遭到觸殺出局。

「餅總」再度更新傷情，「傑憲腰的部分按壓觸會有不舒服，目前只能先休息，可能是衝撞時導致的挫傷。」今天賽前球團也安排陳傑憲到醫院進行檢查，再評估後續狀況。

少了「梅花二」，獅隊今天打線也做出大變動，林岳平說：「邱智呈、陳傑憲、林靖凱、林岱安都休息。沒辦法，梅花二沒了，該休息就的就休息。」此役獅隊游擊由林祖傑鎮守，開路先鋒江亮緯、3棒李丞齡、捕手柯育民，第4至7棒則不變。

今天獅隊也做出4上4下的異動，羅昂、施子謙、王鏡銘、郭阜林下二軍，拉上劉予辰、劉軒荅、江承峰、羅暐捷，「餅總」解釋，羅昂現在還沒有做完整、詳細的檢查，但昨天走路時已經不方便，今天左腳足底板更是腫起來，可能要等周一再去醫院檢查。

林岳平說：「怕是裡面有狀況，像是撕裂、結構損傷。」至於施子謙、王鏡銘昨天已有出賽，郭阜林則是因為陳傑憲暫時缺陣，需要外野手所以將他將下二軍。