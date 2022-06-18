高雄市今新增7556確診個案，盛行率達12.67％，衛生局表示表示整體疫情穩定趨緩，提醒周末外出活動要注意防疫措施，另外可透過「Covid-19疫苗-市府預約平台」，到基層診所接種疫苗，19日16時開放預約。

高雄市府18日公布新增7556例本土確診個案，至18日為止盛行率達12.67％，整體疫情穩定趨緩，正值周末假期，提醒請外出務必佩戴口罩，注意社交距離，重視個人衛生，以降低感染風險。提醒活動力較強族群，如家庭成員有長輩及幼兒，為避免傳染風險，在家裡還是盡量戴口罩、避免共餐，尤其應鼓勵家中長輩儘速接種疫苗。

衛生局提醒，出現疑似症狀的民眾，請速就醫並以家用快篩試劑進行篩檢，目前高雄市負壓隔離及專責病房總計2287床，空床率51.9％；加強型防疫旅館總計484床，空床率88.2％，強調醫療防疫量能充足。

並呼籲已接種第3劑疫苗滿5個月以上的65歲以上長輩，儘速前往合約院所或社區接種站施打疫苗。此外，完成接種莫德納第1劑滿4週以上的6至11歲兒童，也可於今明兩天前往社區接種站施打第2劑疫苗。

衛生局進一步表示，要預約疫苗民眾，從19日16時起，可透過「Covid-19疫苗-市府預約平台」，預約基層診所適合的時間，進行疫苗接種。高雄市基層診所持續提供AZ（18歲以上）、高端（20歲以上）、BNT（12歲以上成人劑型）、莫德納（6歲以上）共4種疫苗、多種時段，供民眾就近接種疫苗。