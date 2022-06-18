台南市今天新增5322例本土個案。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增5322例本土個案，疫情有緩慢往下走的趨勢，今明2天也加開4場6至11歲兒童第2劑莫德納疫苗接種站，由於兒童莫德納第1劑有2.4萬人接種，目前卻僅3、4000人預約，比預期冷清，衛生局呼籲，家長趕緊幫小孩預約接種。

衛生局長許以霖說，台南市有2.4萬6到11歲的孩子接種莫德納第1劑，目前不鼓勵混打，因此，第2劑仍預計應有2.4萬人預約接種。不過，開放預約幾天以來，只有3、4000人預約，顯示很多家長可能還在觀望，因此，仍要呼籲家長盡速安排孩童施打第2劑。

針對食藥署昨晚宣布，核准莫德納疫苗用於6個月到5歲兒童接種，他說，原則上，只要中央說開打，台南就可以開打。

台南今年累積確診數達20萬5734人，還有40387人隔離中。截至17日，第1、2劑、追加劑第1、2劑涵蓋率分別為90.5％、81.7％、67.4％、0.5％。衛生局提醒，「台南打疫苗系統」即起可預約兒童輝瑞BNT疫苗第2劑，22日與全國同步開打。