台北市長柯文哲17日在網路平台自豪笑稱，「不會貪汙的民進黨就是民眾黨！我們做事比較清白！」獲得狂推之外，網友再補刀，諷刺民進黨狂吃「糖衣毒藥」、「民進黨就算不貪也很爛」，還有人稱「塔綠班氣瘋了」、「為何要把自己汙衊成民進黨？」

對於若被問到民眾黨是什麼？台北市長柯文哲17日在網路平台自豪笑稱，「不會貪汙的民進黨就是民眾黨！我們做事比較清白！」柯文哲也披露民進黨真正戰略，是抹紅柯文哲，（我）也沒在大陸做生意，民進黨在大陸做生意「都比我多！」

民進黨台北市議員簡舒培怒稱柯文哲「睜眼說瞎話！」「民進黨在中國有什麼生意？不要烏龍轉桌（扭曲事實），公開說謊造謠，有證據拿出來，不然立刻道歉！」

不過，PTT網友繼續補刀，諷刺民進黨狂吃「糖衣毒藥」，還有人複習民進黨的金句，包括「看好了世界台灣只示範一次」、「時空背景不同」、「台灣不缺電」、「用愛發電」、「謙卑謙卑再謙卑」！

也有網友直言，「塔綠班氣瘋」、「賭民進黨不敢告」、「看看黑心快篩」、「民進黨就算不貪也很爛」、「標準也太低」、「太誠實」、「民進黨絕對不只有貪污這缺點而已」、「為何要把自己汙衊成民進黨？」