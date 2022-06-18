台鐵高雄機廠遷建屏東潮州車輛基地，行政院長蘇貞昌（前排中）18日出席啟用典禮，並與台鐵員工合影。（林和生攝）

台鐵高雄機廠遷建屏東潮州車輛基地，未來將肩負新購EMU900型區間車、3000型城際列車及PP客車、傳統客車的維修基地。（林和生攝）

為配合高雄市區鐵路地下化，台鐵高雄機廠遷建屏東潮州車輛基地，18日舉辦啟用典禮，未來潮州將成為西部幹線首發站，且肩負列車檢修重責，不過行政院長蘇貞昌對於座落屏東卻仍稱呼高雄機廠頗有微詞，認為名實不符，要求即刻正名。

台鐵局長杜微簡報時指出，2013年行政院核定「高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫」，將高雄機廠、南區供應材料廠遷建至屏東縣潮州，基地面積約52公頃，總工程費134.8億餘元。

內部配置第一套地下頂升裝置，並導入MMIS車輛維修資訊管理系統，可促進檢修作業標準化、資訊化，提升檢修效率，未來將肩負新購EMU900型區間車、3000型城際列車及PP客車、傳統客車的維修基地。

杜微也談到，將利用廠內滯洪池景觀，規畫設計鐵路車輛文化園區，導入公共藝術及通往維修工廠的空中廊道，未來民眾可以直接進入廠區觀看修車實景，近距離體驗，成為兼具觀光休憩功能的機廠。

接續致詞的屏東縣長潘孟安則毫不留情表示，當初機廠遷移，原本期待可以有座鐵道博物館，用來導入觀光，吸引國內外鐵道迷停留駐足，但台鐵局最後僅承諾配合文物館，但時間8年過去，也不知何時開幕啟用？讓對此殷殷期盼的地方鄉親很不公平。

蘇貞昌聞訊後要求交通部盡速提出具體計畫，讓地方對於未來發展能更安心，不過蘇自己則是對高雄機廠的名字稍有微詞，強調機廠以前在高雄，現在遷建屏東潮州，若還是叫高雄機廠，那就是名實不符，應改名為屏東機廠或潮州機廠，才算落地生根，盼能盡速正名。