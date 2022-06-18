炎炎夏日到來，不少人擬定減肥計畫，就怕肥肉見客，而減肥除了運動之外，飲食控制更要小心謹慎，營養師劉怡里提醒，並非所有綠色植物都是蔬菜，有些甚至是澱粉，千萬別搞錯，反而愈吃愈胖。

劉怡里近日在臉書粉專PO文指出，補充一碗蔬菜可以從中獲取膳食纖維、維生素、礦物質，以及增加代謝率；不過她也提醒，並非所有綠色植物都是蔬菜，而是隱藏的澱粉類。對此，她列舉4樣綠色植物，分別為豌豆仁、豌豆莢、甜豌豆、四季豆，要眾人猜猜看哪一種不是蔬菜。

答案揭曉，「豌豆仁」雖然熱量比蔬菜類高，但仍是好的澱粉來源，攝取時要留意份量，依照每日所需澱粉量的範圍內食用。而市售常見的「冷凍三色豆」中，豌豆仁、玉米都是澱粉，只有紅蘿蔔是蔬菜；至於為何豌豆仁跟甜豌豆長得如此像，一個卻是澱粉，另一個則是蔬菜呢？劉怡里解釋是因為「醣份的不同」。

根據行政院農委會臺中區農業改良場指出，豌豆仁營養價值高，富含維生素、蛋白質、碳水化合物、鈣質、鐵質、礦物質、磷質等。其營養絕不亞於大豆，尤其蛋白質的消化率比大豆蛋白質高，經常食用豌豆仁可作為補充蛋白質的來源，且有利尿、清淨血液、防止孕婦口吐酸水之效。