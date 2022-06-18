電商年中最大促銷618到來，電信、通路商瞄準商機，紛紛祭出優惠，搶在疫情尚未平息之際，電商購物熱度正高，搶攻手指商機，也為營運衝出一波貢獻。

遠傳(4904)firDay購物祭出全站指定類別商品全面9.5折，再送2536元折價券，還有指定品牌回饋10%遠傳幣、消費滿額有機會抽中當筆消費20%遠傳幣回饋、限時遠傳幣2倍兌等好康，6/17~19日更加碼下單就抽618遠傳幣，還能現領68元、618元折價券，現買現抵。另外，購買指定品牌特定商品，更加碼回饋10%遠傳幣，消費1,000元並登記，有機會抽中10%遠傳幣回饋；滿3,000元並登記，則有機會抽中20%遠傳幣回饋；持friDay購物聯名卡消費，也可回饋2%遠傳幣；App會員首購滿888元，還送100遠傳幣等，合計最高回饋達50%。

台灣大(3045)電商平台myfone購物推出「嗨翻618購物節」強檔活動，除了全館商品限時6折起之外，包括iPhone 13、三星Galaxy S22 Ultra、Apple Watch等夢幻3C產品。不僅如此，台灣大旗下行動閱讀平台MyBook攜手電商momo購物網，推出多重購書活動，至21日為止，舉辦618購物節優惠，電子書館全書品結帳一律7折。台灣大觀察，電子書具備無接觸、隨買即看等優勢，在疫情期間更加受用戶青睞，今年上半年MyBook電子書館銷售與去年同期相比成長超過360%。其中，用戶偏好閱讀類型以商用理財、生活風格、心理勵志及醫療保健為主，第一季最受歡迎的是投資理財類型書籍，佔整體銷售30%，其中股市技術分析、購屋指南、資產規劃等類型，都是霸榜常客，此外，銷售佔比22%的生活風格類型書籍，則以溝通技巧、設計裝修、親子教育等內容關注度較高。

另外，通路商神腦(2450)有鑑於疫情籠罩全台，民眾將購物需求轉往線上購買，而消費者最愛在電商618檔期中關注高單價的3C手機、家電，因為此時的折扣優惠幅度最大，神腦年中購物盛事「618年中慶」祭出天天線上瘋搶1折起，最吸睛的是「iPhone SE」限量特殺5折，還有熱銷的Nintendo Switch、PS5現貨、三星電視、品牌手機、耳機等限時限量開搶，消費者自疫情以來囤貨不嫌多的保健品、醫用口罩、民生用品，也是今年神腦618的必買重點。