吳青峰、北歐少女歐若拉同框直播，互動逗趣。（環球音樂提供）

吳青峰跨國合作北歐少女歐若拉新歌〈Storm〉，二人17日晚間於Instagram上同框直播，開心暢聊並分享彼此近況生活，並談到日前在當地拍攝〈Storm〉的MV，吳青峰說：「當時在挪威拍攝是在一個零下20度的冰雪森林非常夢幻，但我真的感覺快要失去我的腳了。」

歐若拉則對青峰感到不好意思，因為歐洲人的雪靴都很厲害，但當時青峰只穿了普通雪靴，積雪又太厚導致他寸步難行，讓歐若拉非常擔心地說：「拍攝環境真的太冷太殘酷了，看我們在冰天雪地中待了兩天，請大家一定要記得收看〈Storm〉的MV！」

在直播途中，歐若拉的電話鈴聲突然響起，超生活化的突發狀況令人會心一笑，青峰也分享超像他們首次見面時的情況：「當時我們第一次開視訊會議，突然她的爸媽按了門鈴，就直接加入了會議，只好跟她爸媽打聲招呼。」他們更是在直播上起語言教學課，歐若拉先用中文甜喊：「我很可愛」融化線上一票觀眾，而青峰也現學現賣一段挪威話自我介紹，讓歐若拉大驚給了10分表示從發音到文法都非常正確道地。