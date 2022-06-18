王仁甫黑褲太緊引來關注。（民視提供）

王仁甫、孫協志主持的《明星許願池》日前邀請到王燦、何蓓蓓以及夏宇童詮釋職場所遇見的「擊敗」劇情。（民視提供）

孫協志、王仁甫主持的民視《明星許願池》日前邀請到王燦、何蓓蓓以及夏宇童來詮釋職場所遇見的「擊敗」劇情。

在演戲的過程中，孫協志忍不住看王仁甫的黑色褲子，一度演不下去笑場，好交情的2人也不管正在短劇演出中，孫協志直接脫稿說：「我看你褲子很緊，看得很不舒服。」王仁甫反應超快回：「今天上班的時候不小心拿到女服務生的褲子。」說畢竟然突然擺出性感姿勢，讓現場一度笑瘋。

不過，王仁甫「褲子緊」的程度就連工作人員趁空檔上前關心詢問，只見王仁甫害羞的表示：「早上出門太趕，看到黑色褲子抓著就出門，剛剛才發現穿到季芹的褲子。」，意外看到王仁甫脫線可愛的一面，讓大家笑歪。

其中劇中一幕，飾演服務生的王仁甫，一下從「超緊」褲子的左口袋拿出瓶裝可，一下從右口袋拿芥末醬，讓孫協志再次吐槽：「你這件褲子彈性很大捏！」就連何蓓蓓都忍不住讚：「這集播出之後，這件褲子應該會賣得很好哦！」沒想到莫名其妙超緊褲子竟然成為這集的注目焦點，把大家逗樂。