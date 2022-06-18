新北市政府為協助企業掌握數位轉型契機，推出數位轉型四部曲，並於今（18）日於新店寶高智慧產業園區辦理「新北產業升級DIGI＋轉型啟動大會」，邀請多家數位系統供應廠商、新北工業會以及新北電腦商業同業公會等公協會代表出席，盼能一同帶領新北產業升級。

數位轉型四部曲分別為「中小企業輔導團」、「企業產經大學」、「中小企業信用保證融資貸款」以及「新北引領數位轉型應用計畫」，於今日正式全面啟動。新北市經發局解釋，「中小企業輔導團」可藉由顧問諮詢，為業者量身打造數位轉型建議；「企業產經大學」課程則可培訓數位轉型相關高階人才；「新北引領數位轉型應用計畫」可提供數位解決方案，為企業導入必要的軟硬體；最後「中小企業信用保證融資貸款」則可舒緩業者購置設備的資金壓力。

新北市長侯友宜指出，製造業面臨了工業4.0、疫情、勞動力不足以及經貿情勢的影響，加速供應鏈重組，因此產業數位轉型已是必然的趨勢。新北市透過數位轉型四部曲，來為企業解決人才、資金等各項問題，同時也招募和碩、台通紡及虎門等多家不同領域的知名業者，加入數位系統供應商行列，提供媒合對接服務，協助業者成功轉型。

侯友宜強調，除了以政府資源推動產業數位轉型，也得仰賴產、學界的全力支持，相信能有效提升產業競爭力。

經發局補充，除了針對製造業推出轉型輔導計畫，也預計與經濟部中小企業處合作辦理「臺灣雲市集TCloud」第二波補助，針對一般商業進行轉型輔導，也會推出系列電商課程，中央地方聯合協助企業數位轉型。