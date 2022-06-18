胡潤研究院近日在廣州南沙舉辦首屆「胡潤中國元宇宙高峰論壇」並首次發布《2022胡潤中國元宇宙潛力企業榜》，報告顯示騰訊、阿里巴巴、百度、網易、華為等20家企業進入「最具潛力20強」，而企業總部所在地中，粵港澳大灣區佔有全大陸的22％。

據《廣州日報》報導，此次榜單調研範圍為所有大陸企業，企業性質包括民營與國資控股企業。榜單列出元宇宙領域最具發展潛力的大陸企業200強，分為四個階段，包含最具潛力20強、50強、100強和200強與「未來之星企業」。「最具潛力企業」需價值在10億美元以上，「未來之星企業」的現金價值必須還不到10億美元。

觀察元宇宙五大產業領域中，以底層技術類的上榜企業最多、佔比38％，同時以中興通訊、歐菲光、科大訊飛為代表主營業務為軟體與數據服務的公司最多，佔比17％。

該企業榜列出元宇宙領域最具發展潛力的中國企業200強時，企業總部定義包括大陸及台港澳地區。其中所在地位於北京、上海、深圳的企業佔一半，並以北京企業最多占55家；其次是上海有33家、深圳第三的23家。另外還有第四名的杭州15家、第五名的廣州13家，香港企業則以5家與廈門並列在全大陸第9。整體擴大來看，以粵港澳大灣區則佔全大陸的22％。