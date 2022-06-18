大陸央視新聞用戶端18日報導，企業申報留抵退稅過程中進項發票異常，警方循線挖出特大系列虛開案。14日凌晨，上海市公安局經偵總隊牽頭上海寶山、奉賢、崇明公安分局，會同稅務部門，開展集中收網打擊行動，成功偵破上海首例虛開增值稅專用發票騙取留抵退稅系列案，打掉以潘某、錢某等人為首的犯罪團夥5個，搗毀開票窩點9個，抓獲犯罪嫌疑人40名，現場查扣作案用的公章、稅控盤、網銀U盾2000餘個，涉案金額27億餘元（人民幣，下同）確保「嚴打」與「快退」相輔相成、相互促進，切實履行穩經濟、保平安的職責，確保大陸中央扶持紓困政策順利實施。

為支持小微企業和製造業等行業發展，提振市場主體信心、激發市場主體活力，大陸財政部、國家稅務總局聯合發布了《財政部稅務總局關於進一步加大增值稅期末留抵退稅政策實施力度的公告》等系列文件，加大小微企業和製造業等行業的留抵退稅力度，將先進製造業按月全額退還增值稅增量留抵稅額政策範圍擴大至小微企業和製造業等行業，並一次性退還其存量留抵稅額。

4月至今，上海已向6萬餘戶納稅人帳戶退還了600億元的留抵退稅款，有效緩解了疫情防控期間企業的資金壓力，在紓困減負、推動企業復工複產方面發揮了積極作用。然而，有不法分子通過虛開增值稅專用發票騙取國家留抵退稅，嚴重擾亂稅收徵管秩序，造成大陸稅款損失。

今年5月，上海市公安局經偵總隊會同稅務部門開展聯合研判時發現，上海部分企業在申報留抵退稅的過程中，使用的進項發票存在可疑，有虛開發票犯罪的可能。警方隨即開展偵查，通過數據研判精準鎖定700餘戶涉嫌為他人虛開增值稅專用發票，幫助受票企業騙取留抵退稅款的空殼公司。

經查，以潘某、錢某等人為首的5個職業虛開犯罪團夥為牟取不法利益，向他人大肆收購700餘家空殼公司，利用稅收優惠政策，通過他人居間介紹，以收取票面金額3％至6％不等開票費的方式，在沒有真實交易的情況下，大肆對外開具增值稅專用發票，幫助受票企業偷逃企業所得稅並騙取國家留抵退稅。截至案發，上述5個團夥共開具價稅合計27億餘元的增值稅專用發票，非法獲利近億元。

目前，上海公安機關已對上述犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施。案件正在進一步偵辦中。