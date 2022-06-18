來自泰安鄉梅園國小的縣長獎學生缶鼐．卡瓦期，特別穿著泰雅族傳統服裝受獎。（謝明俊攝）

泰興國小畢業學生穿著泰雅族傳統服裝前來受獎。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌由教育處長葉芯慧陪同頒獎表揚優秀畢業同學。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌由教育處長葉芯慧陪同頒獎表揚優秀畢業同學。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌由教育處長葉芯慧陪同頒獎表揚優秀畢業同學。（謝明俊攝）

受到疫情影響，苗栗縣高中以下學校畢業典禮都受到影響喊停，為了鼓勵各校獲得縣長獎及模範生的優秀學生，苗栗縣長徐耀昌仍決定在後龍鎮新港中小學活動中心頒獎表揚這些學生，18日先表揚國小部分457名優秀學生，並合影留念，來自泰安鄉泰雅族學童穿著傳統服飾前來受獎，留下榮耀的紀念。

苗栗縣長徐耀昌非常重視縣內各高中、國中、國小等學校在校學業成績及品操優良學生，希望透過公開表揚，讓學生更有榮耀感，繼續努力向學，感染其它學生，因此，去年及今年的疫情雖影響學校畢業典禮，但為了鼓勵優秀學生，縣府特別安排學生統一受獎，可以留下難得的榮譽紀念。

今年畢業的三級學校榮獲縣長獎及模範生的學生共有855人，其中國小部分有457人，由教育處安排在18日受獎，其餘國中、高中的398人，則安排在19日受獎，以避免過多學生群聚。

頒獎典禮在苗栗縣立新港國民中小學活動中心舉行，縣長徐耀昌親自到場主持，並陸續與受獎同學合影留念，多位來自泰安鄉偏遠國小的優秀同學，一早就由學校師長陪同出發赴後龍受獎，這些泰雅族的優秀同學都穿上傳統泰雅族服裝，格外漂亮英挺。

典禮中，徐耀昌除了恭喜同學，更感謝所有師長們的用心教導，同時在踏出校園的此刻，還有三項美上加美的祝福要送給大家，希望各位同學們「終身學習」、「具體實踐」、「美心修德」，要讓自己成為更好的人，唯有不斷學習，經由不斷嘗試與行動，持之以恆，相信大家一定能獲得美好的成果，徐耀昌期勉同學勇敢追夢、探索充滿挑戰的未來，開創屬於自己的美好前程。