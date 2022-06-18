BWF印尼公開賽戴資穎vs.陳雨菲比賽精華（嵌入自愛爾達體育家族FB）

(17:15更新最終戰果)戴資穎今天在印尼羽球公開賽女單4強對決大陸女將陳雨菲，開賽後小戴有些慢熱，裁判還吹了一個莫名其妙的觸網犯規，一開局就遭到0比7重創，以10比21丟掉首局。所幸小戴次局展現韌性，神勇救回5個賽末點，決勝局還克服腰部不適，反以26比24、21比12逆轉勝出，明與22歲大陸女將王祉怡爭后。。

戴資穎去年東京奧運金牌戰不敵陳雨菲，如今在上月泰國公開賽決賽與今天的印尼公開賽，連續討回兩次公道，也讓兩人歷來21次交手，小戴取得17勝4敗的壓倒性優勢。

戴資穎鏖戰3局逆轉擊敗大陸陳雨菲，挺進印尼公開賽女單決賽後以招牌動作感謝觀眾。（美聯社）

小戴首局似乎不在狀況內，特別是開局連失3分後，竟被吹了一次觸網犯規，從重播來看是明顯誤判，心情受影響的小戴首局丟了7分才得分開張，但局面始終被動，失誤連連，只打15分鐘就讓出首局。

次局換邊，小戴又是先丟3分，不過換到逆風側，讓她更能放手發動攻擊，追成4平後更以一波4比0攻勢超前。可惜10比7領先時，網前沒殺反而斜切放小球，被陳雨菲救回後迎頭趕上，追成10平形成拉鋸戰。

小戴錯過第2局拉開領先的機會，反而先讓陳雨菲逼出兩個賽末點，所幸小戴連得3分，反以21比20逼出局點，不過陳雨菲也用壓線球還以顏色。丟士後陳雨菲3度搶先得分，但3個賽末點都被小戴守下，24平後小戴先讓陳雨菲回擊出界，再用小球布局直線重扣得分，以26比24扳平局數。

戴資穎決勝局讓陳雨菲多次撲救不及，拿下分數。（美聯社）

決勝第3局開打前，戴資穎特別請防護人員處理腰部不適，加上回到首局挨打的一側球場，豈料面對諸多利空的小戴反而放開來打，以8比2拉開領先，並以11比6進入技術暫停。

換邊後陳雨菲連追3分，一度逼近到2分差距，不過小戴展現耐心，包括在31拍來回後，以後場斜切過網球讓陳雨菲撲救未果，重建4分領先。隨後陳雨菲明顯體力不濟，前兩局都能到位打出的繞頭攻擊，第3局有多次無法到位只能用反拍回擊，小戴逼出8個賽末點，並逮住第1個讓陳雨菲回擊過長出界，拿下決賽門票。