國發會主委龔明鑫今晚率團赴美，5G產商隨行尋求5G合作機會，龔明鑫29日另率新創公司等，轉往日本訪問；龔明鑫今透露，赴日交流有3個目的，日本淨零碳排起步比台灣早，透過參訪借鏡學習，其他兩個目的是「新創合作」以及與國發會近年積極推動的「地方創生」有關。

為了2050淨零碳排的目標，必須提高再生能源比例；龔明鑫表示，日本在氫能、碳捕捉、循環再利用、節能系統等，發展都非常好，是值得我國借鏡與學習的地方。

另外，國發會近年積極推動地方創生，龔明鑫表示，日本地方創生很早就開始啟動，台、日雙方本來就有一些交流活動，希望強化相關交流和互動。

第三個赴日參訪的重點是新創，龔明鑫透露，國發會這次帶領30幾個新創團隊赴日，應該是有史以來台灣、日本新創合作規模最大的一次；龔明鑫表示，台灣很多的新創，尤其是平台業者，跨出海外第一站通常會去日本，而且發展得非常好；透過台日合作以後，散發到整個亞洲國家，過去已經有很好的一些範例跟成果，這是為什麼要去日本參訪的原因。

國發會18日、19日連兩天於台北花博舉辦「地方創生線上PAY」活動，並推動「地方創生券」及「地方創生行動支付回饋」活動，延長到8月31日止；花博現場有22家全台各地的地方創生店家，提供台灣地方特色伴手禮或美食，展現地方創生能量。