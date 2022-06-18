米可白瘦身有成後不吝嗇分享好身材，先前為證明已告別肉肉女封號，秀出成功減回火辣曲線影片，宣告花一個半月狠甩6公斤。17日她無預警再PO出脫到只剩下黑色內衣褲的照片，中空設計襯托纖細腰身、大秀川字肌，深V剪裁露渾圓半球，小腹平坦沒贅肉，穠纖合度相當健美。

米可白曾透露自己是十足的澱粉控，1天最多可吃6碗白飯，人在台南拍戲的她也分享豪華晚餐，包含高熱量的臭豆腐、羹麵、木瓜牛奶，只是這樣大吃大喝身材依舊維持良好，實在很不科學。她的經紀人表示因為拍戲要體力，所以飲食上正常進食，不過戲裡角色也需要維持纖細體態，所以一有時間就會上健身房做運動，軋戲時就簡單在房間做仰臥起坐等核心運動，維持漂亮曲線，「她不是吃減肥藥，瘦得很健康，越來越辣當然是好事。」

而米可白也在臉書分享住旅館要退房，不小心把房內遙控器拿到櫃檯，相當迷糊，因為她5月中確診才康復不久，是否為後遺症「腦霧」？經紀人大笑表示，「確診後恢復得很好，只有剛陽性轉陰性時比較容易累，但也已經過一段時間了。」他還爆料，先前米可白為折扣上網買1箱10包的衛生紙，結果送來10箱，只好趕緊送親朋好友，生活上本來就是個小迷糊。