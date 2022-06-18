富邦悍將先發投手陸續出狀況，游霆崴17日分擔一場先發後，按照輪值下周二會有先發空缺，投手教練林正豐表示，預計會讓范玉禹先發，至於之前染疫的陳鴻文19日會在二軍出賽，「就看他明天投完的感覺如何，評估何時適合回來或是繼續在二軍調整。」

陳鴻文2日下二軍，4日傳出快篩陽性，後來又出現威迪茲使用「外部物質」遭禁賽10場，目前正在執行球監中，郭俊麟16日下二軍、羅力17日確診，也讓富邦先發戰力告急。

昨天富邦緊急拉上游霆崴，他也繳出超出教練預期的5局好投，之後他可能以中繼為主，但如果投手再出狀況也會再擔任「救火隊」任務。

下周富邦單周5戰，威迪茲最快可在22日歸隊，若依照現有一軍先發輪值，富邦先發依序可能為威迪茲、江少慶、范米特、郭俊麟。林正豐說：「禮拜二有人選，目前設定是范玉禹，也要給他機會，他今年在二軍投得也很穩定。」

而陳鴻文16日進牛棚投62顆，但投完後回報會喘喘的，原本預計22日才要在二軍出賽，但今天他主動與教練團討論，說自己的身體狀況不錯，因此明天就會提前投球。

林正豐說：「數量、局數由二軍教練那邊去安排，就看他明天投完的感覺如何，二軍那邊會再做回報，之後再評估他何時適合回來或是在二軍。」