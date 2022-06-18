高市原鄉部落近年吸引青年返鄉經營民宿，圖為茂林區得恩谷民宿。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄疫情從最高單日破萬人染疫，18日已緩降為7000多人；隨著交通部觀光局國旅補助7月15日上路，高市觀光局超前布局，盤點轄內特色合法民宿，像是「眷待期休憩所」、「銀座聚場咖啡民宿」等，盼遊客優先加入口袋名單，力拚暑假觀光復甦。

高市觀光局統計，近年高雄民宿從原有55家增加為122家，大幅成長約140％，有眷村民宿31家、原民區3家、海線民宿1家，位歷史風貌區則有29家，各異其趣的民宿市場正在高雄各行政區中逐漸發展。

「讓住宿不只是住宿，而是另一個對城市的旅遊記憶。」高市觀光局表示，因應自由行及體驗式深度旅遊蔚為風潮，高市觀光局也因應民宿管理辦法鬆綁，放寬民宿申設條件，吸引有創意年青人返鄉創業開設民宿，各家民宿都能結合在地人文或自然特色。

「銀座聚場咖啡民宿」隱身在鹽埕區一處市場巷弄，前身是72年歷史國際百貨商場空間。民宿主人邱承漢指出，鹽埕是高雄極具人文歷史風貌的場域，法規開放後，籌備2年多於2020年申設，以在地食材提供餐食，搭配在地團隊導覽走訪，讓更多人實際走入高雄最老的商場，體驗老城區裡的生活樣貌，其空間營造也曾獲2021台灣光環境獎的肯定。

「大港小住」民宿主人小凌則選擇在饒富人文風貌區特色的新堀江商圈，將荒廢幾10年閒置老屋，轉變為兼具舊美感與新潮美融合的特色民宿，加上所處新興區舊名為「大港埔」，更接地氣的用台語文做為樓層介紹與房號說明。

近年吹起懷舊風，原為軍眷房舍改建的「眷待期休憩所」，為日式磚木架高屋舍建築，2018年配合高市文化局「以住代護」進行結構改善。申設民宿的俊瑜及頌慈提到，期望以新舊共融方式，讓更多人體驗及瞭解台灣獨有的眷村文化。

原鄉地區也吸引不少部落青年返鄉經營民宿，近年來新增了菲力安、LUMAH-1館及2館等3家。位於茂林「得恩谷」民宿主人大頭說，原民地區以往民宿不多，大都因為石板屋、高腳屋結構或土地問題，政策放寬後，這幾年開始有族人回來，希望大家一起深耕部落，為部落帶來更多改變。