界面新聞18日報導，東方希望集團（東方希望）18日在新疆准東經濟開發區的一期多晶矽專案發生火警。中國有色金屬矽業分會專家委副主任呂錦標證實，該事故因一個氫化裝置洩漏引發，對市場影響不大。多方獲悉，因此次事故，東方希望一期項目將直接進入檢修期，預計檢修期一個月。一期多晶矽項目年產能約3萬噸。以此計算，預計影響產量約2500噸。

呂錦標稱，目前多晶矽市場每月整體供應量超過7萬噸，可滿足單月27 GW的太陽能光伏需求，上述事故不會影響市場供求平衡。

「預計今年多晶矽整體供應量超過90萬噸，可滿足350 GW的光伏產品用料。」呂錦標稱，如扣除產業鏈各端周轉占用量，可滿足250 GW的裝機需求，整體矽料供應充足有餘量。

界面新聞報導，因夏季天氣炎熱，多晶矽反應器溫度高，容易出現故障洩露事故，多晶矽企業都會進行定期不同程度的檢修。

多晶矽價格在去年底經歷短暫低迷，今年再度重回上漲通路，目前已逼近歷史高位。

6月15日，矽業分會公布最新數據顯示，本周大陸單晶複投料價格區間在26.3萬-27萬元（人民幣，下同）／噸，成交均價為26.85萬元／噸，周環比漲幅為0.41％；單晶緻密料、單晶菜花料成交均價同樣上漲0.4％左右。

據索比諮詢統計，今年5月，大陸多晶矽產量為6.22萬噸，約對應24.57 GW的太陽能光伏裝機，環比增長7.24％。按照產量排名，東方希望位列前五，企業總產量5.37萬噸，占比86.3％。

東方希望由劉永行在1982年創立，是特大型跨國民營企業集團，主要業務涉及重化工業（礦山、發電、鋁業、矽業、水泥、化工等10多個行業）、農業（飼料、養殖等）、商業地產等。

2013年，東方希望進入太陽能行業，目前擁有多晶矽年產能7萬噸，為大陸第五大矽料龍頭。

東方希望在新疆昌吉州准東經濟技術開發區的產業園，已經建成年產22萬噸工業矽、6萬噸多晶矽、1GW太陽能光伏切片的產能；多晶矽三期（專案）已經進入了設備安裝調試階段，預計今年試俥生產。