桃園市就業職訓服務處為協助青年和業界接軌，每年都會和上市上櫃公司合作，辦理青年職場實習計畫。(就服處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市就業職訓服務處為協助青年和業界接軌，每年都會和上市上櫃公司合作，辦理青年職場實習計畫，今年向下扎根，首度開放高中職學生加入，33家廠商至少釋出326個職缺供學生選擇，產業擴及科技、資訊、倉儲、飯店業等，就服處還會舉辦實習成果競賽，提供優渥獎勵，鼓勵青年學子提早加入職場卡位戰。

就業職訓服務處指出，為協助青年就業準備，每年都會辦理青年職場實習計畫，與上市上櫃公司、或經機關核定具有潛在發展的產業合作，提供多元且充實的實習職缺給在桃園就讀大專校院的學生參與實習，今年首度納入高中職學生，希望讓年輕學子透過實習計畫及早釐清自我職涯，順利與就業市場接軌。

今年的青年職場實習計畫產業類型多元，包括電子科技業、軟體資訊業、運輸倉儲業、旅遊休閒業及5＋2新創產業等，不乏知名上市上櫃公司，像是華通電腦、仁寶電腦、東元電機、IKEA宜家家居、Bosch博世力士樂、中華汽車及古華花園飯店等，目前已有33家廠商，釋出至少326個職缺供學生選擇。

就業職訓服務處指出，參與計畫的學子不但能享有企業為實習學生制定專門的職能提升計畫，實習期間也會聘請專業輔導業師，為每位青年提供諮詢及訪視，協助青年了解及探索職涯，提升適應及專業知能，也會舉辦實習成果競賽活動，獎勵優良同學，並提供交流觀摩機會，鼓勵具有桃園市籍或就讀於桃園市的高中職、大專院校在學青年學生踴躍參與。

活動宣傳影片可至YouTube搜索「遇見夢想」，詳細職缺資訊請上「桃園『有頭鹿』職能訓練場－111年青年職場實習計畫」網站查詢（ https：／／tycgcareer.com.tw ）。如有計畫相關問題，可請電話洽詢本次計畫專案辦公室，聯絡電話：02-87871111分機8236吳小姐，或本處職訓推動課，聯絡電話：03-3322101分機8016。