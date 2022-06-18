台東縣政府明訂禁止焚燒稻草，以避免空汙，然而關山鎮面積逾110公頃的梓園有機水稻田區連續兩期水稻遭黑椿象蟲肆虐，幾乎全軍覆沒，目前成蟲數量已達2.2億隻，下一期可能增加到40億隻，台東縣政府已專案特准該有機水稻田區辦理高溫防治（焚燒稻草）作業，日期自6月20日起至30日止，每日上午8點至下午5點。

台東縣政府表示，關山鎮梓園米廠有機水稻田區面積逾110公頃，是全台唯一完整、大面積通過有機驗證的水稻田區，但是包括去年2期稻作及今年正在收割的1期稻，均飽受稻黑椿象危害，水稻收成銳減70％，影響農民生計甚鉅。

台東區農業改良場指出，稻黑椿象對化學藥劑相當敏感，不會蔓延至慣行田區，但是有機田區因為不能使用化學藥劑，而且現行有機防治方式尚無顯著防治效果，難以降低其族群密度。

經推估該梓園米廠的有機水稻田區成蟲數量已達2.2億隻，若按照稻黑椿象淨增殖率，平均為每隻成蟲每期稻作增長20倍左右，若不加強防範，下半年2期有機稻作推估將達到40億隻以上，恐將讓有機田區稻農血本無歸。

農業處說明，梓園有機水稻田區申請高溫物理性防治作業，經縣府專案審核通過，如果民農有意專案申請焚燒稻草，首先必須是有機驗證田區，有機驗證面積應毗連超過50公頃，並經台東區農業改良場現地審認，才能向縣府府申請專案審查。

農業處提醒，未向縣府專案申請並通過審查的農戶，切勿心存僥倖，私下焚燒田區。若經查獲將由環保局及消防局等單位，分別依空汙法及消防法裁處。