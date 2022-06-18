新竹輪胎行遭逆子縱火釀8死悲劇，兇嫌陳彥翔當晚先開車到加油站買600元汽油後返家潑灑，再用打火機點燃衛生紙縱火，不過陳嫌卻稱是與父親拉扯中「掉落打火機」釀禍，疑似企圖以此脫罪；對此法醫高大成說，光買汽油這行為就是預謀犯罪，直言「準備要燒才會去買，難道是去買汽油來喝嗎？」

據ETtoday報導，陳彥翔稱當時朝家裡潑灑汽油，在與父親拉扯中不慎掉落打火機才釀火勢，對此法醫高大成相當不以為意，高認為光是陳嫌到加油站買汽油潑灑，就已明顯構成預謀犯罪，直言「準備要燒才會去買，難道是去買汽油來喝嗎？」也說汽油因為燃燒速度非常快，通常縱火者會不慎燒到自己。

法醫高大成說，光是陳彥翔買汽油這行為就是預謀犯罪，直言「準備要燒才會去買，難道是去買汽油來喝嗎？」（民眾提供、資料照）

根據警方調查，當時陳彥翔與父親起口角後，憤而駕車外出買600元汽油返家，並朝輪胎行4輛機車潑灑汽油，遭到陳父喝斥，失去理智的陳彥翔拿起打火機點燃衛生紙往地上丟，火勢瞬間蔓延釀成慘劇，陳彥翔闖下大禍後雖然一度想幫忙救火，但因火勢太大被燒燙傷和嗆傷。

而父子爭執原因疑似是因陳彥翔積欠債務，遭長輩責怪，另據傳他對家中長輩不願參與都更，也頗有怨言，可能因此憤而縱火。新竹地檢署16日凌晨完成相驗，採集檢體送交法醫研究所比對DNA，確認是陳嫌母親、妹妹、妻子、7歲長子、6歲次女、1歲次子，以及大嫂和剛滿周歲的姪女。