嘿咪晚上都會守在門口「值勤」。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

「嘿咪」目前身體狀況良好，超萌模樣收服員警和民眾。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市林園分局林園派出所一年前收留一隻流浪犬，胸前還有代表台灣特有種台灣黑熊的白色花紋，不吵也不鬧，也不見隨意便溺，派出所同仁決定收養，並取名「嘿咪」，由於牠看到看到形跡可疑民眾會吠叫提醒值班警員，甚至去年有民眾騎機車進警局，牠大力吠叫，協助警方成功揪出酒駕案。

這隻黑色台灣土狗從一年多就經常跑到林園派出所，一待就是一個晚上，不吵也不鬧，也不會隨意便溺，更不會追逐路上來往機車，由於牠胸前還有代表台灣特有種台灣黑熊的白色花紋，越看越可愛，經林園派出所同仁開會討論後決定收留牠，並取了一個超可愛的名字叫「嘿咪」，還幫牠治裝，身上穿繡著「police」的衣服。

想起當時嘿咪剛到派出所時相當瘦弱，又有皮膚病，派出所同仁收養牠之後，還帶著牠去看醫生，打預防針以及結紮，現在的嘿咪已經2歲多，相當健康，不分日夜的駐衛在派出所內，甚至主動巡視分局周遭，成為一隻自動自發的又可愛的警犬，對於報案民眾也會主動上前討摸，收服不少人的心。

如果有被逮捕進入分局的歹徒，嘿咪也會特別監視歹徒的一舉一動，去年有位民眾騎摩托車沒戴安全帽進入分局，嘿咪見狀便上前警示大聲吠叫，後來同仁上前關心詢問居然聞到駕駛濃厚酒味，後經酒精濃度呼氣測試果然超標，現場逮捕移送，成為嘿咪第一次協助抓酒駕的英勇事蹟。

林園派出所所長林志南說每到深夜時刻，嘿咪會主動在駐地內監視分局大門，尤其看到形跡可疑、鬼鬼祟祟的人車進入分局時，嘿咪也變得非常警覺，主動吠叫提醒值班同仁，已經成為林園派出所內的一份子，成為24小時不眠不休的守望先鋒。

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